Deslizamiento de tierra y caída de palmera por lluvia en Colón

Panamá- La caída de una palmera sobre un auto y un deslizamiento de tierra fue lo que se dio el lunes 8 de noviembre, producto de las lluvias en la provincia de Colón.

Desde la madrugada, mañana y tarde, la lluvia no cesó en la Costa Atlántica.

Uno de los hechos por las lluvias, se dio en la calle 5, Avenida Central, cuando una palmera cayó sobre un automóvil estacionado.

Una fuerte brisa llevó a que la palmera se viniera abajo, por fortuna no se dieron heridos, solo daños materiales.

Mientras se dio un deslizamiento de tierra cerca a una vivienda en la comunidad de Vista Alegre No. 1, que pertenece al corregimiento de Cativá.

Este deslizamiento dejo al descubierto parte de la base de una vivienda, en la que habitan dos adultos y ocho menores de edad.

Las lluvias pese a que se mantuvo por horas, no reportó desborde de quebradas ni ríos, como en otras ocasiones.

Margarita Peña de 43 años de edad, quien reside en la comunidad de Villa del Caribe, pidió a sus vecinos que no boten la basura a la quebrada, que luego se represa, lo que genera las inundaciones.



