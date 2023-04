Elecciones en terminal de David: ¿mejorará el servicio?

Escogerán nueva junta directiva de la terminal de transporte de David en medio de denuncias por mal servicio y precarias condiciones de la terminal.



Este domingo, la terminal de Transporte de David en la provincia de Chiriquí, (FETRATEDA), escogerá su nueva junta directiva en un proceso de elección, en medio de multiples críticas ante el mal servicio que prestan algunos transportistas en esta provincia, sumado a las precarias condiciones en las que se encuentra la terminal.

Publicidad

Los transportistas catalogan de antidemocrática las elecciones ya que en el proceso están habilitados para votar sólo 21 presidentes de rutas, de más de mil transportistas que hay dentro de la terminal, donde existe una sola nomina, a la que tildan de más de lo mismo y que trae consigo un futuro aún más incierto para la terminal, aseguran usuarios y transportistas quienes catalogan a la terminal se encuentra en cuidado Intensivos.

Orlando Sadaña, transportista de la terminal de David, dijo que es triste el panorama que se avecina luego de las elecciones el próximo domingo, lamenta que sólo 21 directivos sean los que escojan una junta directiva, quedando por fuera una gran cantidad de transportistas que no están de acuerdo en la administración, que lleva la terminal de transporte.

"En la última asamblea que se realizó se acordó que en el proceso de elección votarán los 514 accionistas de la terminal y no sólo 21 directivos como han acordado ellos para su propio beneficio, la terminal necesita no de un grupo de personas para que cambie necesita de todos los transportistas, tiene que darse la oportunidad a todos los que tengan un certificado y que sean parte de la terminal para qué participen, tenemos una terminal a punto de colapsar" expresó Saldaña.

El transportista aseguró que se necesita una terminal con más visión, ya que los chiricanos se merecen una terminal de altura y no más de lo mismo, ya que la terminal puede cerrar y hay que ver opciones.

Por su parte Manuel Mora, transportista chiricano dijo que la terminal lamentablemente está casi colapsada, o más bien la hicieron colapsar.

" Podemos enumerar una lista de problemas que tienen a la terminal en muy mal estado, no hay salubridad, las aguas negras colpasaron, los migrantes han abarrotado la terminal, hacen sus necesidades por todas partes, en dos años el Mop y el Miviot brillan por su ausencia son los encargados del tránsito y ordenamiento en el lugar, no hay estacionamiento para personas con discapacidad y no se le permite a ningún transportista de taxi, que no sea de la terminal llevar pasajeros, es lamentable lo que pasa el usuario, y no sólo el usuario, sino los propios transportistas que a diario viven está realidad" dijo Mora.

Según indico Mora, la opción de llevar la terminal o alguna ruta hacia el centro comercial Federal Mall es cuestión de comunicación y negociacion entre la partes, que digan que ofrecen tanto el Centro Comercial y que necesita FETRATEDA, pero amentablemente dijo que hay tranportistas que tienen más de 30 años de estar allí sentados, que no quieren llegar a ninguna negociación, porque manejan el control de los negocios de la terminal y no quieren soltar.

Para los usuarios del transporte en Chiriquí, mejorar la actual terminal es un sueño eterno ya que nunca se realizará, aseguran que no hay avances, ni señales de que se quiera hacer algo ni ahora ni a futuro, la terminal han dicho se quedó obsoleta.

En la terminal de transporte de David a diario convergen más de 20 mil personas diarias y más de mil tranportistas con un certificado de operación.





Contenido Premium: 0