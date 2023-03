Escuela de Boca de Parita en huelga indefinida

Panamá- Poco horas después de iniciado el nuevo año escolar, las aulas de la escuela primaria de Boca de Parita, en Monagrillo, distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, se quedaron vacías.

La razón, una huelga indefinida decretada por los padres de familia del plantel educativo, ante lo que consideran una serie de incumplimientos por parte de las autoridades.

Principalmente, la paralización se debe, según los acudientes, a la falta de respuestas relacionadas a la construcción de la nueva escuela del sector, la cual lleva un 75 por ciento de avance, pero varios meses sin que en ella se ponga un nuevo bloque.

Bianka Castillo, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la escuela de Boca Parita, indicó que al llegar a la escuela el lunes, fueron informados de que no hay presupuesto para culminar la obra, valorada en más de seis millones de balboas.

“Esperamos una respuesta del Ministerio de Educación, y nos mantendremos en paro hasta que tengamos la respuesta concreta”, indicó Castillo.

Pero como si el problema de la paralización de la obra no fuera suficiente, los padres de familia aseguran que sus acudidos están en constante peligro, debido a la estructura de la escuela actual, cuyas paredes presentan graves rajaduras, entre otros problemas.

“Pero además, no hay celadores, ni trabajadores manuales ni secretarias. Mientras esto no se cumpla no enviaremos a nuestros acudidos al plantel”, indicó la vocera de los padres de familia.

Aunque reconocen que el no enviar a sus hijos les afecta en su rendimiento, los acudientes aseguran que la medida de presión es lo único que les ayudará a tener una respuesta a un problema que enfrentan hace más de 10 años.

