Guarareños cierran vía por constantes apagones

Residentes de la comunidad de Llano Abajo del distrito de Guararé cerraron la vía que conduce hacia Las Tablas, a la altura del cruce de Sabana Grande, en protesta por los constantes apagones que se dan en la comunidad.

Por espacio de una hora, los residentes mantuvieron cerrada los cuatro paños de la importante vía, para exigir un mejor servicio por parte de la empresa eléctrica, lo que ocasionó un gran tranque vehicular.

Aseguraron que todas las semanas se dan apagones por varias horas, lo que afecta las clases virtuales de sus hijos, y les causa pérdidas de alimentos y electrodomésticos.

Marisel Rosales, residente del lugar, indicó que han sufrido problemas con el fluido eléctrico hasta por 30 horas, lo que les ocasiona graves perjuicios ya que de forma inmediata se quedan sin agua.

Y es que según dijo, el agua potable llega a la comunidad a través de turbinas, que dejan de funcionar por falta de electricidad.

"El servicio es muy malo, pésimo. Hemos invertido en Internet satelital para que nuestros hijos reciban sus clases, sin embargo no pueden por falta de luz. Muchos estudiantes han tenido que abandonar las clases y esto no se puede permitir", manifestó Rosales.

Al son de tamboritos y coreando consignas, los manifestantes exigieron la presencia de las autoridades y de representantes de la empresa, ya que aseguran es una situación que han vivido durante muchos años.

Esta misma situación la viven otras áreas de la provincia de Los Santos, como Pedasi y Tonosí, donde sus moradores también de han manifestado en exigencia de mejor servicio.