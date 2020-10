Inicia trÃ¡nsito de camiones en frontera

La mañana de este jueves inició el tránsito los primeros vehículos artículados que se mantenían varados en ambas direcciones de la frontera de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica.

La movilización se inició a dar de manera muy rápida, cada 10 minutos dos artículados en ambas direcciones atravesaban la Aduana panameña, para tratar de descongestionar la vía Interamericana, donde se mantienen apostados estos transportistas.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Desaparece cuerpo de un bebé que murió en el hospital Manuel Amador

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras, Policía de tránsito y funcionarios de Aduanas desde muy tempranas horas abrían paso a los transportistas para que se agilice el trámite de salida y entrada al país.

Jorge Gobea, Subcomisionado del Servicio Nacional de Fronteras de la Brigada Occidental, señaló que se está brindado el apoyo para que los articulados pasen de manera ordena y seguro.

Se coordinó para que funcionarios de Aduanas como prioridad dejen pasar la carga humanitaria y perecedera, ya que se trata de medicamentos e insumos hospitalarios que deben llegar a sus destinos.

Hasta la tarde del miércoles, cuando se procedió a reabrir la vía de Paso Canoas, tras un acuerdo entre manifestantes costarricense y el presidente Carlos Alvarado Quesada, por el tema del fondo Monetario Internacional, unos 600 artículados del lado costarricense y 600 articulados del lado panameño.

Algunos transportistas se han mostrado molestos ya que fueron los primeros en quedar varados en la vía, desde iniciada las protestas, pero a su llegada fueron ubicados en el bone o recinto de Paso Canoas donde al darse la reapertura han quedado de últimos para continuar su viaje.

" Cuando quedamos varados, las unidades de Senafront y los inspectores de Aduanas, nos ubicaron en el bone, ahora que se ha dado la reapertura de la frontera hemos quedado de últimos y no me parece justos, llevamos muchos días aquí, creo que la forma en como se está realizando la salida de los camiones no es la correcta" señaló un transportista.

Se pudo conocer que las pérdidas producto de los 15 días de paralización del transporte de carga por el cierre de la frontera de Paso Canoas ocasionó perdidas económica de unos 60 millones de dólares.