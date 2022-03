Internas de la Normal con vómitos y diarrea. Silencio del Meduca

Cuatro estudiantes internas de la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Santiago, están presentando cuadros de vómitos, diarreas entre otros síntomas, por lo que fue necesario la atención inmediata y la evaluación por parte de los médicos del Ministerio de Salud, una de ellas se encuentra en el hospital regional de la provincia de Veraguas, así lo confirmó la profesora Dora Bernal, directora del plantel de enseñanza.

Algunos padres de familias de la Escuela Normal de Santiago, dieron a conocer su malestar a este medio por la forma en que se siguen manejan las cosas que según a ellos es a espalda a la población santiagueña, sin que no sea hasta hora que se conoció de esta situación.



Las estudiantes afectadas son internas y según la profesora Dora Bernal, directora de la Escuela Normal, el problema podría ser a que muchas de ellas están en el proceso de adaptación y por el consumo de agua del cual no están acostumbradas o por el cambio del tiempo.

Dijo que además que a dos años que las instalaciones del internado de niñas no se usaban por la pandemia, las bombas de agua podrían tener algún problema que ahora afecta en la salud de algunas de las estudiantes.

Para resolver ese problema dijo se está gestionando la compra de estos artículos para que serán instalados en las próximas horas.

Dora Bernal, informó además que como directora de la Escuela Normal y dada la condición de salud inesperada, se llamó al Ministerio de Salud Departamento de epidemiología para que realizaran las inspecciones pertinentes en el caso de las estudiantes con problemas estomacales para descartar cual riesgo en unas 300 internas en la Norma de Santiago.