Investigan incidente entre camioneros e indígenas en Horconcitos

La paciencia se agota. Algunos conductores con carga agrícola decidieron pasar por la vía Interamericana, a altura de Horconcitos, Chiriquí, a pesar del bloqueo que mantienen los grupos indígenas y campesinos.

Los conductores transitaron a pesar de que los manifestantes trataban de impedírselo. Les tiraron piedras a los vehículos e insultos.



En medio de conflicto, al menos dos de los manifestantes resultaron atropellados por los conductores que pasaron a la fuerza por la vía.



La Policía Nacional intervino y logró retener a los conductores de cinco vehículos que, presuntamente, están involucrados en el atropello de las personas que participaba del cierre de vía en Horconcitos.

"Me tiraron una piedra, me desbarataron el vidrio (parabrisas), me rompieron la cabeza, mi reacción fue huir, por eso le pasé al señor por encima", explicó el joven chofer de pick up en un video difundido en redes sociales..

Por su parte, la Fiscalía regional de Chiriquí ha iniciado una investigación de oficio, por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio, en perjuicio de los manifestantes por los hechos ocurridos esta mañana en Horconcitos.

Por su parte, la personería de San Lorenzo en Chiriquí inició también una investigación de oficio por la presunta comisión del delito de lesiones personales en perjuicio de conductores.



Los empresarios y sectores productivos del país han solicitado la apertura de las vías, mientras se desarrolla el diálogo entre el Gobierno Nacional y agrupaciones sociales en busca de respuestas a temas económicos y sociales.

Estos bloqueos de carreteras han generado millonarias pérdidas en la economía.

