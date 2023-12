Junta Directiva de SCA visita por primera vez zonas cafetaleras

Panamá- Expertos en café de diferentes partes del mundo que conforman la Junta Directiva de la Specialty Coffee Association (SCA), quedaron cautivados por la excelencia de los cafés panameños, tras realizar una visita histórica a las fincas cafetaleras y conocer de cerca los procesos de producción.

Por primer vez, esta organización mundial, escogió a Panamá no solo para realizar su reunión anual como SCA (Asociación de Café Especial), sino que aprovecharon la oportunidad para interactuar y conocer de la voz de productores panameños de reconocidas fincas ganadoras de los premios del Best of Panamá como Café Kotowa, Altieri Specialty Coffee, Elida Estate y Hacienda La Esmeralda, sobre lo que están haciendo en Panamá con el café que ofrecen al mundo.



Hunter Tedman como presidente de la SCAP, agradeció que se haya escogido a Panamá, como parte de los países de la región Centroamericana para realizar tan importante visita de esta organización mundial, que después de su reunión anual en Boquete, Chiriquí, conocieron el avance que tiene la industrial del café especial en Panamá.



“Nos dijeron que esto les da mucha esperanza porque pudieron observar cómo puede funcionar un modelo de café de especialidad replicable tal vez, en otros países”, agregó Hunter.



El presidente de la SCA, Konstantinos Konstantinopoulos, al concluir el recorrido, explicó que desde el 2017, cuando se unió la Asociación de Cafés Especiales de América (SCAA) y la Asociación de Cafés Especiales de Europa (SCAE), y formaron la SCA, querían realizar su reunión anual en Centroamérica y se dio la oportunidad de hacerla en Panamá (Boquete), están muy complacidos porque Panamá representa muy bien el café de especialidad en el mundo con perfiles especiales.



“La oportunidad ha sido muy buena para conocer de primera mano, fincas que producen el mejor café del mundo. Estamos muy agradecidos por el recibimiento de la SCAP y hemos logrado conocer las personas especiales que ofrecen el café especial al mundo”



Panamá se ha convertido en el epicentro de la atención mundial del café de especialidad, gracias a la calidad excepcional de sus granos que ha llevado a cotizar en la reciente subasta electrónica del Best of Panama, cifras récord, como la venta de un lote de 25 kilogramos de café de la variedad Geisha en proceso lavado a 10,005 dólares (4,538.19 dólares por libra).



Durante estas visitas, los especialistas tuvieron la oportunidad de adentrarse en las fincas cafetaleras panameñas, apreciar de primera mano, el cuidado y la dedicación con los que se cultiva y se procesa el café de Panamá y sobre todo, conocer qué hacen los productores panameños para que su café sea referente en calidad, desde el meticuloso proceso de selección de los granos hasta los cuidadosos procesos, para obtener el preciado grano de especialidad que sigue enamorando paladares.



La visita que inició en Café Kotowa, sin duda una historia detrás de una taza, donde Ricardo Koyner los llevó por un recorrido que va desde el inicio de la caficultura panameña, la privilegiada posición geográfica de las fincas cafetaleras hasta llegar a las formas utilizadas para alcanzar la calidad del café panameño.



Mientras que en Altieri Coffee, conocieron de la mano de Francisco Altieri, los intensos proceso de secado que realizan para alcanzar las excepcionales tazas y tuvieron la oportunidad de de probar el sabor y la fragancia no solo del Geisha de Panamá sino de los Catuai, en su proceso natural y lavado.



Luego se adentraron en la producción cafetalera, ascendieron sobre a los 1,800 metros sobre el nivel del mar en Elida Estate Coffee de la familia …

