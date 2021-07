Más de 20 comunidades en Los Santos llevan 40 horas sin luz eléctrica

Más de 800 habitantes de la comunidad de Cañas en Tonosí están pasando páramos en estos momentos, todo por la falta de energía electrica desde el pasado miércoles.

Elvia Castillero, residente del lugar, informa que luego de la fuerte tormenta que se suscitó a mitad de esta semana, se les cortó el servicio y están desconectados por completo.

"Estamos sin fluido eléctrico desde horas del mediodía del miércoles, producto de la fuerte tormenta se dieron caída de árboles en la comunidad de Cañas, Tonosí. Esto queda pegado a Playa Venao, Isla Caña tampoco tienen el servicio y todas estas zonas son turísitcas", dijo.

Producto de este problema, argumenta que se le están dañando los alimentos, no tienen agua, sus hijos no han podido dar clases virtuales, no tienen señal de celular y varios comercios han cerrado por el momento, lo que ha causado que los residentes no puedan abastecerse con comida refrigerada en estos instantes.

Además del sector de Caña, otras zonas como Cacao, Río Abajo y Las Tablas también se han visto afectados y el temor es que por algún percance médico no se puedan atender.

Castillero ha podido contactarse con las personas, porque trabaja en Pedasí y viaja constamente, de lo contrario también estaría incomunicada. Pero debido a todo esto se han tenido que alumbrar con velas y guarichas, además, se duermen temprano al no poder hacer muchas actividades diarias en la noche.

Hasta la fecha han reportado este daño general a la compañia Ensa y Naturgy, así como a la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), sin embargo, no les han dado respuestas y ya están desesperados porque el tiempo sigue pasando.

Es la primera vez que les sucede un incidente así y todos ellos denuncian que siempre están al día con sus pagos, por lo que exigen les resuelvan este problema. Hasta el momento no han protestado en las calles.

Además de esta región del país, se reportan faltas de energía electrica en Peña Blanca, Las Trancas, San Marta, La Enea, San José Arriba, El Quemao, barriada Ana en Las Tablas, Las Palmitas, Los Bosques, El Joaquín, Flores, Isla Cañas, Santo Domingo, Llano Afuera, Los Olivos, La Concepción y Pocrí.

#WhatsAppCri Residentes de Peña blanca, Las Trancas, Santa Marta, La Enea, San José arriba el Quemao, Sabana Grande Los Santos y varias más denuncian que están sin luz desde hace 40 horas. Informan que tras las lluvias @naturgypanama no ha resuelto esto. @AsepPanama @311Panama pic.twitter.com/ogM0PpTZut — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) July 2, 2021