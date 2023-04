Mida: brote de gripe aviar en el país está controlado

Panamá- La gripe aviar ya está controlada en las comunidades costeras del norte de la provincia de Veraguas, en el distrito de Santa Fe y en otras regiones del país, donde dieron, hace varios meses, los brotes de la enfermedad, así lo informaron las principales autoridades nacionales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

Augusto Valderrama, ministro del Mida y Carlos Moreno, director nacional de Salud Animal de esa institución, dieron a conocer, durante una gira de trabajo por Veraguas, que el brote de la gripe aviar que se había dado en Guázaro, Río Veraguas y Calovébora y en las otras regiones del país está totalmente controlado.

Ambos funcionarios especificaron que el virus de la mortal enfermedad llegó al país, a través de las aves migratorias marinas que infestaron a las de traspatio, pero que una vez se conoció de los casos sospechosos de la muerte de aves de corral se procedió con el protocolo para evitar la propagación de la enfermedad y eso fue efectivo.

El doctor Carlos Moreno, director nacional de Salud Animal del Mida, explicó que fueron sacrificadas más de 2,500 aves de traspatio en el norte de Veraguas, con el apoyo de otras instituciones y con esto otras medidas preventivas lo que ha frenado que se hayan registrado otros nuevos casos.

Moreno, enfatizó que hay garantía para la industria avícola y los consumidores de que no hay agripe aviar en el país en estos momentos, eso no quiere decir que se haya descuido la prevención de la enfermedad, porque ahora se sigue trabajando en la búsqueda de los agentes sospechosos de la transmisión de la enfermedad.

Las autoridades del Mida, señalan que las aves migratorias que viajan desde el norte a sur américa, son las fuentes transmisoras del virus por lo que se mantienen en vigilancia permanente para evitar que haya nuevos brotes de la gripe aviar en Panamá.

