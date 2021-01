NiÃ±os veragÃ¼enses afectados por parÃ¡sitos ante posible consumo de agua no apta

Con el estómago abultados están muchos niños en la comunidad de La Lima y otros sectores en el distrito de Cañazas posiblemente por el consumo de agua no apta para las personas.

María del Carmen Arcia, habitante de la mencionada comunidad, dio a conocer que sospechan que se trata de parásitos tanto niños como adultos toman agua directamente de quebradas y ríos directamente en donde los animales como sapos, serpientes, ganado están en estos lugares.

En tanto Norma Caraballo, residente en La Lima y madre de la pequeña niña Fanny Lisbeth González, de cuatro años, explicó que esta tiene el estómago abultado, situación que le preocupa no por el transplante de hígado que le hicieran en la República de Colombia, sino porque ella cree que el agua que bebe no es potable y pudiera estar llena de parásitos.

La mencionada madre teme por lo peor, puesto que aparte del problema de salud de su pequeña Fanny González, no tiene medicinas para lo del seguimiento del transplante de hígado y los medicamentos son muy costosos y al no poder comprarlos las condiciones de la niña podría desmejorar considerablemente.

Fanny González debe tomar todos los días Tacrolimus cápsulas de un 1 mg igual que captopril de 25 mg y la hidroclorotiazida mg una vez al día pero a los padres de la pequeña se les hace dificil comprarlas puesto que ellos viven en condiciones de pobreza extrema y no tienen los recursos para poder adquirirlos.

Luego de haber conocido las condiciones de salud que atraviesan esta familia y el resto de los pobladores de la mencionada comunidad cañaceña, se le puso en conocimiento a la licenciada Izelita García, directora regional del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES) de Veraguas quien desde ese momento ordenó a un equipo de trabajo social hacer la primera visita y evaluación en la lejana comunidad de este caso que requiere la atención inmediata.

La madre de la niña y otros habitantes también informaron que se carece de vías de acceso permanente para esa otros sectores y cuando ocurren casos de personas enfermas o cualquier situación tienen que llevar a las personas en hamacas o usar el sistema más antiguo que es montarlos sobre palos amarrarlos y llevar los arrastrados con caballos hasta donde sea accesible para vehículos doble tracción. Explicaron que llevan cerca de 50 años de abandono donde nadie les mira para el bienestar de la gente humilde.