Nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas en Bocas del Toro

La Alcaldía del distrito de Bocas del Toro, a través del decreto No. 004 del 16 de de febrero de 2023, establece un nuevo horario para la venta de bebidas alcohólicas en cantinas, jorones, bares, discotecas, parrilladas y otros locales.

La medida obedece, según consta en el decreto, al incremento de la alteración del orden público o escándalos en las diferentes vías y comunidades del distrito, donde hay menores de edades implicados.



El decreto establece que los centros de expendio de bebidas alcohólicas solo podrán operar dentro de la siguiente forma: domingo, lunes, martes y miércoles, desde las 10: 00 a.m. a 2:00 a.m. ; los jueves, viernes y sábado, desde las 10:00 a.m. a 4:00 a.m.

En tanto, el horario dispuesto para las tiendas, abarroterías, minisúper, supermercados y comercios será de lunes a domingo desde las 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

El decreto establece que las personas naturales o jurídicas que incumplan con lo establecido serán sancionados con multa de 100 a 500 dólares.

