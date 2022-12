Protesta sabatina por falta de agua en Colón

Residentes de la comunidad de Villa Limón en Colón, cerraron este sábado la carretera Panamá-Colón, a la altura de la entrada hacia su población, exigiendo al Instituto de Acueductos y Alcantarillados nacionales (IDAAN), el servicio de agua potable.

Este cierre provocó un tranque descomunal para los conductores que se dirigían hacia la ciudad de Panamá o Colón.

Los conductores que pudieron regresar, llegaron hasta Chilibre Centro e ingresaron a la autopista para poder acceder a la ciudad de Colón.

Sonia Valdez, de 38 años de edad, moradora de esta zona, manifestó que ella y sus vecinos están cansados de no tener agua potable en sus casas y asegura que ya no quieren el servicio de carros cisternas, que no satisface sus necesidades.

“Lo que si nos llega a las casas todos los meses es la bendita factura, pero el agua ni por ahí”, dijo.

Si para este fin de semana no tienen agua en sus casas, a primera hora del lunes van a cerrar nuevamente la carretera Panamá-Colón.

Por su parte, Prospero Brown, director regional del IDAAN, respondió que la falta de agua potable se debe a una rotura de una tubería en el área de Nueva Italia.

Pero, aseguró que para la próxima semana, la comunidad tendrá agua en el grifo de sus casas.

