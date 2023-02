Representante de Cativá cuestiona el actuar de Pandeportes en Colón

Iván Archibold, representante del corregimiento de Cativá, cuestionó el actuar de Pandeportes, al considerar que la provincia de Colón sigue siendo cuna de campeones, pero huérfanos de coliseos para practicar el deporte.

El representante Archibold indicó que se observa una gran necesidad de espacios deportivos en el distrito de la cual no se escapa Cativá.

Agregó el edil colonense manifestó que ellos (los 15 ediles), le han comunicado al propio director de pandeportes, Héctor Brands, la enorme necesidad de coliseos deportivos en las comunidades.

De allí que Archibold dijo que es necesario que se cite al jefe nacional de Pandeportes para que dé una respuesta al Consejo municipal de Colón.

En el caso de Colón, uno de los proyecto que no ha terminado, es el estadio Roberto Mariano Bula, condiciones no óptimas del estadio de Arco Iris, entre otras instalaciones se han deteriorado y otras que no existen en las poblaciones.

Este medio trató de gestionar una respuesta con Pandeportes/Colón sobre estos cuestionamientos, pero no hubo respuesta.

