Santiagueños se enfrentan y protestarán por cierre de camino real

Panamá- La disputa por el cierre de un camino real que data, según habitantes, de más de 80 años de uso, mantiene enfrentados a los pobladores de las comunidades de El Jagua, Las Tranquillas y otros a puntos, del distrito de Santiago, en Veraguas.

Juan Pablo Herrera, residente en el mencionado sector, dio a conocer que lamentablemente la comunidad está carente de autoridad ante un asunto tan sensitivo, pues no aparecen para resolver el problema que podría tornarse en una situación crítica.

Alegó que les preocupa que la situación derive en una desgracia si no le encuentran una alternativa que permita el paso o acceso hacia sus comunidades.

Los pobladores aseguran que con el cierre del camino real hacia las comunidades, ellos se sienten secuestrados por una familia que, literalmente, cerró el camino que tenía varias décadas de uso.

Betzaida González, moradora, explicó que ellos desconocen como, de la noche a la mañana, una familia decide cerrar un camino real que ellos reclaman por los tantos años de uso y que siempre ha existido.

Hace varias semanas este medio visitó a la familia involucrada en este caso, cuyos miembros dicen tener los derechos para cerrar camino, pero estos se abstuvieron en ser entrevistados, ya que se les mencionarían sus nombres, y se opusieron, debido a que hay un proceso abierto ante las autoridades competentes, entre ellos y los pobladores que reclaman el uso del camino.

Juan Pablo Herrera, explicó que es muy lamentable que ante la falta de respuesta y decisiones de las instituciones y las autoridades del distrito de Santiago y de la provincia, para resolver este problema, ahora ellos, el próximo lunes, se vean en la necesidad de tener protestar con un cierre de vía desde de Atalaya, hacia el distrito de Mariato.

Explicó que este llamado de atención también tiene como objetivo resolver la crisis que podría terminar en un desenlace fatal.

Indicaron que deben actuar con premura y sensatez ante lo que viene, porque la paciencia de los habitantes se está agotando.

