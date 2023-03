Sequía obliga a regular producción de agua en potablizadora de Chame

Panamá- El bajo caudal que registra el río Chame, ha obligado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a reducir el horario de operación de las dos plantas potabilizadoras que abastecen de agua potable a la población de este distrito.

A través de un comunicado, el Idaan informó que las plantas potabilizadoras han disminuido su producción en un 50% de su funcionamiento diario.

Desde hace un mes, las autoridades municipales de Chame, han intentado aumentar la reserva de agua en el embalse construido por el Idaan cerca de la toma de agua cruda, destruyendo las represas construidas ilegalmente a lo largo del cauce de este río.

Ante esta institución, para abastecer a las comunidades, la nueva potabilizadora operará en un 60% de su capacidad en horario de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. En tanto que la vieja planta potabilizadora producirá agua en horario de 6:01 p.m. a 4:59 a.m.

Las plantas potabilizadoras de Chame producen en condiciones normales 8 millones de galones diarios, de los cuales se abastecen 32 mil habitantes; otras 3 mil personas dependen de la red de pozos subterráneos.

Agrega el comunicado del Idaan que la operatividad de amblas plantas de potabilizadoras dependerá de los niveles del río, de modo que se pueda asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos y la calidad del servicio.

Ambas plantas potabilizadoras abastecen a los poblados de Coronado, Gorgona, Bejuco, Chame, Punta Barco nuevo y viejo, el Níspero y el Celaje.

Estas restricciones en el horario de funcionamiento de las potabilizadoras no es nada nuevo. Desde el 2016, cuando se registró el fenómeno atmosférico de El Niño, el Idaan ha recurrido a embalses.

Por parte del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) se ha mantenido la vigilancia del río Chame desde hace varios meses, confirmando que existe un drástico descenso en su caudal.

