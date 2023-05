Sin salud y sin atención médica en el Valle de Antón

Los residentes del Valle de Antón, provincia de Coclé, siguen pasando vicisitudes al recibir los servicios de atención médica en una estrecha e incómoda instalación temporal, ubicada en una plaza comercial del área.

Y es que han pasado 6 años (2017) desde que iniciaron los trabajos ampliación y mejoras del centro de salud por un monto de $4.9 millones y aún la obra no ha sido entregada.



Héctor Muñoz, morador del área, explicó que la obra presenta un avance de 90%, pero todavía no cuenta con el sistema eléctrico ni equipamiento.

Detalló que mientras tanto, la comunidad recibe la atención médica en una instalación improvisada y hacinada. Agregó, que muchas personas prefieren buscar la atención médica en San Carlos y Penonomé, lo que acarrea mayor gasto.

Puntualizó que no ha recibido información por parte de las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la fecha de apertura de esta instalación de salud.

Por su parte, el Dr. Mario Lozada, director regional de Salud de Coclé, afirmó que se está trabajando en el proyecto para hacer la entrega en los próximos meses.

Indicó que a nivel interno realizarán las investigaciones ante la queja de usuarios de una mala atención para hacer los correctivos necesarios.

