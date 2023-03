Suspenden servicio gratuito de bus de centro comercial en Chiriquí

Panamá- La tarde de este lunes, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt), Carlos Ordoñez, anunció la suspensión temporal del servicio gratuito de transporte que brinda Federal Mall en la provincia de Chiriquí.

La decisión fue tomada luego de una reunión que sostuvieran autoridades en la provincia de Chiriquí con tranportistas de diferentes rutas de buses, decidiendo que el transporte de este centro comercial, que brindaba servicio en Dolega y Bugaba, sea suspendido temporalmente hasta que, la Procuraduría de la Administración emita respuesta a la consulta, si son o no legales los permisos brindados por la Attt.

La decisión ha caído como un balde de agua fría a los usuarios, quienes aseguran ser los únicos perjudicados.

Las redes sociales estallaron cuando se conoció la medida de suspender el servicio, asegurando que los transportistas en Chiriquí no brindan un buen servicio y de todo se quejan, solo perjudicando al usuario.

Algunos comentarios hacen réplicas de videos que han circulado en redes sociales donde se muestran a transportistas haciendo regatas, hablando por teléfono mientras conducen, siendo groseros con los usuarios, entre otros.

Parte de los mensajes en redes sociales, los usuarios exigen respeto "Me parece que el respeto debe ser mutuo, deben brindar un buen servicio y no tratarnos como les da la gana", a ustedes le pagamos para transportarnos y aún así dan un mal servicio y se quejan de todo, mientras que otro cibernauta asegura que el bus gratuito del centro comercial no le hacía mal nadie, ya que eran rutas directas al Mall y lo usaba quien lo quisiera.

Durante la reunión realizada en la Gobernación de la provincia, un grupo de usuarios estuvo en las afueras del edificio exigiendo que el servicio no fuera suspendido y que le dieran la oportunidad al usuario de gozar de un transporte gratuito a este centro comercial, que aporta a la economía de la provincia, cuando la situación no es la mejor.

