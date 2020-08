Vinculan alcalde de Colón con una fiesta de quinceaños en Río Hato, él lo niega

El alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, negó categóricamente la falsa acusación del medio Foco Panamá, que lo señala de haber estado involucrado en una fiesta de quinceaños, en el interior del país.

El burgomaestre señala a Mauricio Valenzuela, estar detrás de lo que considera una difamación.

Asegura Lee, él no tiene ninguna hija de 15 años de edad, ni ha participado en ninguna fiesta de quinceaños, sino que se encuentra, como todo padre, con sus hijos.

De acuerdo con Foco Panamá, la noche del sábado, la policía llegó a una villa, en un área hotelera en Río Hato, donde se estaría celebrando un quinceaños.

No obstante, Lee, mediante un video, indicó que él está en su casa con su familia y todo lo señalado en totalmente falso.

Dijo que esto busca distraer la conducta delictiva, que tuvo hace unos días Valenzuela en contra de Roberto Gómez.

Añadió que la casa en que se encuentra en Río Hato (Decameron), no es de él, sino prestada, debido a que por sus múltiples obligaciones, no ha podido compartir con sus hijos y eso es lo que hacía.

Adelantó, que lunes procederá en contra de Valenzuela, por difamación y calumnia, porque asegura que si la Policía Nacional hubiera visto algo malo, ya estarían presos.

Alegó que nunca hubo fuegos artificiales como asegura, debido a que existen reglas que deben respetar con los vecinos, en la que no se puede hacer escandalos ni hacer fiestas multitudinarias.

Niego categóricamente la falsa acusación de @focopanama ,una vez más buscan distraer la atención de las faltas de Mauricio Valenzuela con difamaciones.Yo no tengo ninguna hija que tiene 15 años,mucho menos tenemos una fiesta,estoy como cualquier padre de familia con mis hijos. — Alex Lee (@HA_AlexLee) August 30, 2020