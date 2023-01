Abogado de Yankee tira la bola y acusa a Panamá de copiar el dembow

¡Verguerrr....! Tremendo despelote se ha armado en redes, esto luego que se informara que la casa productora de “dancehall reggae” Steely & Clevie Productions decidió demandar a más de 30 artistas, productores y sellos discográficos, acusándolos de uso ilegal y de que se beneficiaron de elementos del ritmo del “dancehall jamaiquino” de Fish Market, lanzado en 1989, y que se conoce como “dembow”.

En esa línea se encontraban demandados Sech, El Chombo, Daddy Yankee y un montón más.

Pero la gota que derramó el vaso en este asunto fueron las declaraciones del abogado de Daddy Yankee, Edwin Prado, al acusar a Nando Boom de robar el ritmo a Jamaica.

En el programa de Youtube de Molusco apareció Prado y lo primero que dijo es que los panameños son los reyes de la copia, por lo que deberían ser demandados.

"Habían unos ritmos que agarraron de Panamá, lo 'calquearon' los ritmos de jamaicanos. Nando Boom copió discos al completo y así empezó todo esto. Estamos hablando del inicio cuando los panameños los cogieron, los que ellos están agarrando es la instrumentación, sonidos que sintetizaron, no puedes decir que agarraron la música, son ciertos patrones", dijo sin titubear.

El abogado afirma que hay dos tipos de derechos de autor, el que copia un sample, los sampleos hay acuerdos que se agarran y otras cosas son las composiciones, pero el arreglo no.

Recalca: "Hay muchos artistas demandados en este tema. Cuando vez el resumen de la demanda alegan que Drake tiene 22 canciones, él no canta reguetón. Jennifer López es una artista urbana, tiene 34 canciones que violan su derecho. Ricky Martin. ¿Crees que es un artista de género? Te digo que son 51 canciones. Romeo Santos, 52 canciones. escritas, grabadas y ejecutadas por él. Crees que Shakira es un artista del género, tiene 52 canciones. Thalia, ellos dicen que tiene 60 canciones".

Asegura que el problema de los jamaicanos es que se durmieron en los laureles y no demandaron a tiempo. "Cuando leo esta alegación digo, el niño que no llora, no es amamantado, porque no hicieron nada durante 30 años. Ellos pueden probar su caso. A la hora de la verdad registrar la canción, tienes derecho a pelear, un estimado de 250 mil dólares por daños. El problema de ellos es que abandonaron su copyright, el problema es que no pueden hacer eso ahora".

Prado afirma que al final esas personas se llevarán un billete, porque al ser en una corte de Estados Unidos le pueden dar la razón al no conocer el género, además, dijo que en Puerto Rico esa demanda no procede. También mencionó que han incluido reclamos de artistas que ya están muertos.

Sobre esto, Daddy Yankee y Natti Natasha está sorprendidos al ver que sale después de tantos años.

¡Pucho Bustamante desmiente a Edwin Prado!

Al esuchar las declaraciones de Prado, Pucho Bustamante reaccionó inmediatamente y le mandó su pa'trás para que no hable sin saber.

"Conversé con él, le envié una carta de cese. Menciona que los panameños robaban la versión de los jamaicanos, lo que está haciendo es tratar de tirar la demanda para acá y que ellos hacían las adaptaciones, es una manera vil de salirse de eso", cuenta Pucho.

"Pueden ser demandados por nosotros por difamación y se lo expliqué, le envié los créditos de Nando en el que se explica que es algo solicitado por los jamaicanos, con gente jamaicana, no puede tratar de basar su defensa tirando todo para Panamá. Y no es la primera vez que lo hace", sentenció.

Este tema va por lo largo y por lo que se ve seguirán saliendo más cosas.

