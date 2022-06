¡Aburren! Critican a Hugo y Rommelito por show sin gracia

Más burlas y mensajes ofensivos recibieron Rommelito, Marlon Polo y Hugo Stocker de La Mordida, esto luego que ayer se difundiera un video en el que supuestamente se agarraban a golpes en plena grabación del programa.

Como ya todos han visto en redes sociales, hubo manotazos, insultos y hasta Tobe Love y Polo Polo intervinieron para evitar algo peor.

Incluso posteriormente Hugo publicó lo siguiente: "Se molestó porque le pregunté por su hijo que tiene por fuera. Y Huffy me va a tener que botar porque no ando pidiendo disculpas y ya".

Según se dijo, Hugo le preguntó. ¿Hijo por fuera y todo?

Posteriormente se conoció que todo fue una broma del Día del Padre, incluso hubo actuación de por medio.

Sin embargo, a los que no les agradó mucho nada de eso fue a las personas en redes sociales. "En serio, están más muertos y deben crear eso", "Nombe, ni en YouTube los ven, por eso hacen estos show", "Dan pereza señores, con eso no se juega", "Otra vez ese del que comenta tanto en redes, por ahí nació la idea tonta", "Ya no saben cómo generar, dan pena".

Yo lo único q quiero es agradecerle a Baby Fro, quien no me dejó solo

Recibió la peor parte mooh pic.twitter.com/f3RK3krFHx — Hugo Stocker (@hugostocker23) June 15, 2022

