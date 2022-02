Aceptado en el Hillsong College en Australia

Los sueños se hacen realidad, así sea que pasen 15 años desde que lo deseaste, y esto lo puede confirmar Alejandro Garrido, quien compartió la buena noticia que recibió.

Y es que fue aceptado en el Hillsong College de Sydney, Australia. “ACEPTADO. AUSTRALIA are you ready?! Familia estoy feliz de finalmente contarles que he sido aceptado a @hillsongcollege en Sydney, Australia! Así que al parecer este año estaremos pasando mucho tiempo entre mi bella Panamá y la gran Australia”, reveló Alejo.

Para Garrido, quien ha visitado muchos países, este 2022 será de muchas sorpresas, y ha podido ver la mano de Dios mover, acelerar y abrir muchas puertas.

“Este fue un proceso (de espera) de 15 años-que, aunque aún no empieza, ya he podido ver la mano de Dios mover, acelerar y abrir puertas como solo él lo sabe hacer. Este 2022 sin duda será un año lleno de sorpresas, pero sobre todo de ver muchas promesas y sueños por cumplir… Una nueva temporada se aproxima familia-y será un placer compartida con ustedes”, destacó el panameño.