Aclara que no ha sido nombrado en ninguna institución

El comunicador Ricardo Jaramillo utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que no ha sido designado en ninguna institución o gobierno local.

La declaración de Jaramillo se da luego de que un medio de comunicación sacará una nota, donde se señala como jefe de comunicaciones del alcalde de Colón, Diógenes Galván.

LEE TAMBIÉN: Concierto de Nodal en Panamá tiene nueva fecha

Por lo que el "morenazo" salió a dejar todo bien clarito.

"No es cierta esta publicación, no he sido nombrado en ninguna institución ni del gobierno central ni para ningún local, por el momento", manifestó el periodista.

A lo que algunos de sus seguidores le comentaron que sí fuese así lo merecería por su experiencia y capacidad.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio