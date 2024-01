Aclara que no tiene 'delirios de influencer'

La exmiss Giosue Cozzarelli salió a dejar claro que ella no tiene “delirios de influencer”, luego de que Wisxo le dedicara uno de sus videos.

Recordemos que esta semana, Giosue fue noticia por revelar que muchos jóvenes le escriben y como les ignora, le envían su video de Confucia, en modo de broma les dijo que no les hará caso. Tras eso, varias páginas publicaron el video, entre ellos Wisxo, quien ataca a quienes, según él, tienen "delirios de influencer".

"Ni siquiera me considero una influencer, porque esa palabra ni siquiera me gusta, pero sí respeto mucho a mis seguidores, respeto mucho a mis hijos más que todo, de lo que yo les quiero demostrar a ellos y enseñarles como madre", sentenció.

Por otro lado, reiteró que gracias a su video es la mujer de hoy en día: "Si yo echo pa' atrás, digo oye Cozzarelli, hace 15 años tú eras una niña, te metiste, te arriesgaste, así sea te atreviste con todos los temores que le pueden dar a cualquiera niña de esas en un concurso de belleza, yo lo hice, no me arrepiento, ahora en dónde estoy, en este momento, me siento tan orgullosa de mí".

