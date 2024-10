Aconseja buscar ayuda profesional

Fulvia González afirmó que su vida privada desde hace mucho tiempo decidió tenerla así, privada, pero en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, decidió hablar de un tema que hace unos años afectó su vida, al perder a un ser querido que se quitó la vida.

La presentadora manifestó que jamás pensaron que esta persona sufría en silencio, nunca vieron señales en él de que necesitaba ayuda, por ello envió un mensaje a sus seguidores, en especial a los hombres, de buscar ayuda y tomarse en serio la salud mental.

“Si se sienten afectados busquen ayuda profesional, ir al psicólogo no es sinónimo de estar loco, y eso es algo que nos han metido en la cabeza hace muchísimo tiempo, y este es un mensaje que le quiero dar específicamente a los hombres, muchachos, llorar no está mal, sentirte mal no está mal, querer pedir ayuda no está mal, y saben por qué se lo digo a los hombres, porque científicamente y estadísticamente, son los que más se quitan la vida, pongámonos la mano en el corazón como sociedad y practiquemos un poquito más la empatía...”, destacó Fulvia.

El video que compartió en Tik Tok, lo inició picando a los cibernautas, afirmando que ella necesitaba hablar del chisme que todos querían saber porque ya la tenían al borde, revelando que lo hizo de esta manera porque es lo que a las páginas de chisme y redes sociales les genera, pero a los afectados les genera ansiedad, trastornos alimenticios, depresión, ataques de pánicos.

“Nos estamos burlando, nos estamos riendo, estamos haciendo memes de personas, de seres humanos que sienten al igual que tú, al igual que yo, y lo peor es que no estamos seguros, ni siquiera, de que esa gente tiene una base emocional para soportar todo el odio que recibe de un chisme, del cual ni siquiera hay evidencia de que sea real, simplemente alguien lo sube y ahí va la gente y se lo cree... porque pensamos que tenemos derecho de opinar de la vida privada de otra persona”, expresó.

Según Fulvia, hace unos años atrás hubiese actuado impulsivamente, pero como va a terapia, su actitud ha sido otra.

