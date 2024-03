Aconseja a los padres no exponer a sus hijos en redes

La blogger panameña Sasha Nikyta, compartió en su cuenta de Tik Tok un consejo para aquellos padres que comparten en redes fotografía de sus hijos, en el primer día de clase.

Sasha expresó que le alegra la emoción de muchos padres al ver a sus hijos entrar al colegio, pero destacó que es mejor compartirlo en el grupo familiar que exponerlo en las redes, porque hay personas malintencionadas esperando el momento para atacar.

“Hay personas allá afuera que no le va a parecer maravilloso, que simplemente están esperando para el primer día de clases, para esperar a que tú montes tu foto... No es suficiente que ustedes le tapen la insignia... aquí Panamá somos un país bien chiquito, un país con escuelas limitada... Yo que tengo capacidad limitada y que no lo estoy haciendo con mala intención, te puedo decir máximo, máximo, en dos horas, es esta escuela”, afirmó la blogger.

Aconsejó mejor evitar estas publicaciones y medir el peligro. “Hemos visto películas como ‘El sonido de la libertad’ o muchas cosas, evitemos subir esta clase de fotos que exponen a tu niño, más allá de la felicidad y el regocijo que puedas tener, estas fotos exponen a tu niño a el mundo entero, entonces, yo creo que debemos empezar a medir el peligro a los que los estamos exponiendo”.

