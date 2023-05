Actor de "Luz Clarita" condenado a 10 años por abusar de su hija

El actor mexicano Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores tras ser acusado de abusar sexualmente de Alexa Parra Hoffman, una de sus hijas. El famoso estaba detenido desde hace dos años, a la espera de la sentencia.

La hija del actor y de la actriz Ginny Hoffman, señaló públicamente a su padre en 2019 por comportamientos abusivos y finalmente la justicia mexicana determinó su responsabilidad.

Según costa en la denuncia, Alexa tenía apenas seis años cuando su padre la sometió a "tocamientos indebidos". Hoy tiene 23 años.

"Esta sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia para Alexa y para todas las niñas y niños que han sufrido violencia sexual en sus espacios familiares", dijo Olivia Rubio, abogada de la víctima.

Daniela, de 25 años, la otra hija de la pareja, defendió siempre a su padre y marcó que la causa, para ella, estaba armada.

La abogada de Héctor Parra, Samara Ávila, dijo que apelarán la resolución judicial. "No concluye todo aquí. Mi cliente respeta esta resolución, pero no está conforme", declaró la abogada para la revista TVyNovelas, donde también explicó que la sentencia no se puede computar por libertad bajo fianza.

Parra fue detenido en junio de 2021 y, desde ese año se encuentra encerrado en el Reclusorio Oriente, ubicado en la Ciudad de México.

Hace unos días durante una de las audiencias finales, Héctor fue absuelto del delito de abuso sexual, pero sentenciado a más de 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores, algo que el actor considera "no corresponde ni encuadra en términos legales".

"Jamás en mi vida ni por un solo segundo he sido capaz de faltarles el respeto a ninguna de mis das hijas en ninguna de las maneras posibles. No este en mis genes, ni en mis principios, ni en mi educación y quiero resaltar especialmente, familia, sembraron en mí, con el ejemplo, el respeto, la honradez, la disciplina y demás valores que me hacen ser un hombre intachable", señaló.

"He negado y me mantengo negando rotunda y categóricamente las falsas acusaciones que mi propia hija, obviamente manipulada, entrenada y amenazada, se ha prestado a complicidad tan vil. Lo cual lamento con profundo dolor y más por ella que por mí. ¡Qué fuerte reconocer que mi hija sí es una víctima, pero no de su propio padre, como lo quieren hacer parecer! Es víctima del coraje, el despecho, la frustración, la venganza de una madre inhumana y sin escrúpulos", destacó.

Parra estuvo en varias telenovelas producidas por la cadena Televisa como Cicatrices del alma (1986) y La pícara soñadora (1991), así como dramas populares como "Mujer", "Casos de la vida real" y "Lo que callamos las mujeres", La usurpadora, Luz Clarita (1996), Carita de ángel (2000) y Cómplices al rescate (2002).

