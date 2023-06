Actor debe responder por las denuncias de abuso; Interpol lo busca

El abogado Joel Peter Brown, defensa del joven extranjero, que acusa al actor nigerinao Wale Ojo de supuestamente privarlo de libertad, robarle sus pertenencias y abusar sexualmente, indicó que ya hay una orden de captura en la Interpol para que sea detenido inmediatamente.

"Ya se han girado los oficios pertinentes con la Interpol para tratar de ubicar a la persona. Le saltará una alerta en dónde esté, ya los oficios están girados, ya lo están buscando. No podemos mencionar que será captura, pero sí conducido, todo depende de la disposición que tenga el querellado", dijo Joel Peter al salir de la audiencia de afectación de derecho que se realizó la tarde de ayer en el Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.

¿Qué pasó ayer?

Ayer, el Ministerio Público realizó una audiencia de afectación de derecho, esto contra el hotel en Bella Vista en el que se suscitó el hecho, por no aportar los video de seguridad de ese momento.

En la misma participó el joven extranjero involucrado en el incidente, personal de la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales que llevaron a cabo el proceso judicial.

El chico que pidió no salir en cámara por el momento, relató que aún está muy nervioso por lo que está pasando, debido a que indiciado lo ha seguido contactando y le deja mensajes obscenos.

"Por el momento no mostraré el rostro, quiero que eso tengan una resolución del caso. Si no es por las autoridades no me habría dado cuenta que era un actor famoso", recalcó.

En la audiencia se confirmó que los hechos se suscitaron el 19 de febrero en ese hotel de Bella Vista, la víctima presentó la denuncia el 21 de febrero, posteriormente la DIJ realizó las investigaciones del hecho, sin embargo, la fiscal del caso relató que hubo una falta de comunicación para informar al Ministerio Público, de que ya los videos de la cámara de seguridad se habían borrado.

Por este hecho, el Ministerio Público realizó los oficios de peritaje el pasado 19 de mayo en el lugar de los hechos y entrevistó a todas las personas que pudieron estar al momento del incidente en ese hotel.

En el relato se pudo conocer que la administradora del hotel le dijo a las autoridades que los hechos se dieron en un estacionamiento del piso 7, pero el afectado relata que esto fue dentro del cuarto 13C.

Además, respecto a testigos del caso, el seguridad que lo vio aún no ha sido localizado, debido a que se alegó que trabaja para una empresa privada y por el momento se desconoce quién estuvo ese día en el hotel trabajando.

De la misma manera respecto a los videos de vigilancia, la empresa encargada ha mencionado que todo se borró por ser demasiada información que día a día se graban. Esto sin olvidar que la zona en la que se dan los hechos, es una zona privada y por respeto a las personas que allí llegan, ningún cuarto tiene cámaras adentro.

También se estableció que el afectado sí se registró a su llegada, aunque la habítación en la que se suscitaron los hechos es alquilada por una plataforma digital, por lo que el actor nigeriano no tiene que aportar necesariamente su nombre.

A pesar de eso, el Ministerio Público, así como el Sistema Nacional de Migración, determinaron que el famoso sí entró a Panamá y estuvo en este hotel en la fecha establecida.

Sobre el estado de ánimo del joven, ha quedado afectado de manera psicológica y perdió el trabajo por todo el evento traumático. En estos momentos recibe ayuda, para poder seguir adelante, aunque no olvida todo el hecho.

¿Qué sucederá ahora?

Tras realizada la audiencia se le dio un plazo de un mes hasta el próximo 19 de junio para que la administración del hotel, responda a la solicitud y responda por los videos de seguridad que ya no existen.

Respecto al actor, se le ha dado un periodo de gracia de varia advertencias, llegada una tercera ocasión, la Interpol tiene la obligación de conducirlo a la autoridad que lo requiere inmediatamente.





