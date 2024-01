Actriz de "Baywatch" combate agresivo cáncer de mama y no se rinde

La actriz Nicole Eggert, conocida por su papel en "Baywatch", reveló su diagnóstico de cáncer de mama. Ella compartió que recibió la noticia e indicó que tiene carcinoma cribiforme en etapa 2 a principios de diciembre de 2023.

Eggert, que experimentó un aumento de peso de 25 libras en tres meses y sufrió un "dolor terrible" en su seno izquierdo, descubrió un bulto durante un autoexamen, lo que la llevó a programar una cita con el médico.

Inicialmente, Eggert atribuyó estos síntomas a los primeros signos de la menopausia y se sometió a una mamografía y tres biopsias, lo que dio lugar a informes patológicos positivos para el cáncer.

"Realmente me dolía y palpitaba", dijo Eggert a People. "Fui inmediatamente a ver a mi médico de cabecera y ella me dijo que tenía que ir inmediatamente a que me revisaran. Pero el problema fue que no pude conseguir una cita. Todo estaba reservado. Así que tuve que esperar hasta finales de noviembre para hazlo".

"Este viaje ha sido difícil para mí. No ha sido una venta alegre en la vida. Siempre leo citas inspiradoras y cosas cursis, pero me ayudan a salir adelante".

Relató que al enfrentarse a una cirugía para extirpar el cáncer, no está segura sobre la posible metástasis y si la quimioterapia y la radiación serán parte de su plan de tratamiento.

En sus declaraciones, detalla que haber sido testigo de la lucha de sus padres contra el cáncer (su padre con cáncer de piel y su madre con cáncer de colon), expresó su preocupación por no estar allí para sus dos hijas, Keegan (12) y Dilyn (25), esta última compartió con su exmarido, Justin Herwick.

