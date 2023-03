Acusan a Kang de ser sociópata, psicópata y golpeador de mujeres

Jonathan Majors fue arrestado el pasado fin de semana tras ser acusado de de agredir, acosar y estrangular a una mujer después de una fuerte discusión, lo que ha causado que penda de un hilo su futuro en las cintas de Marvel, por ser el villano principal de la nueva saga con Kang.

El actor estaba atravesando uno de los mejores momentos en su carrera coprotagonizando Creed 3 y siendo Kang el Conquistador en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

En principio, Majors iba a ser una de las principales voces de Marvel Studios durante las fases 5 y 6, puesto que carga en sus hombros con la interpretación del villano mencionado. No obstante, esta noticia puede acabar con su carrera de éxito en un abrir y cerrar de ojos. Tras esas acusaciones, dos directores han cargado contra el actor confirmando que Majors es un ser humano "cruel, perverso y abusivo".

Ahora el tema se ha puesto color de hormiga, luego que directores de la industria cinematográfica y teatral lo han catalogado de ses un psicópata.

A. B. Allen, cineasta especializado en cortometrajes que también ha publicado filmes como Mi tío Frank tuvo que proteger su cuenta de Twitter tras publicar una serie de comentarios dirigidos a Majors: "Hay un actor en particular, relativamente nuevo, por el que Twitter ha caído a sus pies.Y en realidad, es un ser humano cruel, perverso y abusivo, tanto profesionalmente como en su vida personal, y cada nuevo tuit viral cachondo sobre él me vuelve loco", exponía. "Las cosas específicas sobre lo que yo sé desafortunadamente expondrían a personas que han sido heridas y no merecen convertirse en parte de un cuestionario de los medios si no quieren". A estos comentarios se suman también los realizados por Tim Nicolai, un director de teatro que desveló cómo era la vida del actor durante su etapa universitaria en Yale:

"Solo voy a decir esto sobre Jonathan Majors y acabar con ello: la gente en Yale y la comunidad de Nueva York sabían como fue durante años. Es un sociópata y un abusador, y así es como virtualmente todo el mundo habla sobre él. Es una pena que haya tardado tanto en ser noticia", decía Nicolai en una serie de tweets borrados.

"Muchos de nosotros somos amigos de personas a las que ha herido directamente. No sé si hablarán de ello. Es completamente su decisión. Literalmente personas a las que Jonathan Majors dañó me están escribiendo ahora mismo. No es algo que 'he escuchado'". Por ahora solo se sabe, según han recogido desde Variety, que los representantes de Majors están peleando para "poder limpiar su nombre y aclarar esto".

Aún falta por saber también la decisión que tomará Marvel Studios con respecto a esto, porque el actor era uno de sus pilares principales para los proyectos que están por venir, como la temporada 2 de Loki o Avengers: The Kang Dynasty.

