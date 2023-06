Acusan a Kanye de ser sexista por celebrar cumple con mujer desnuda

Kanye West es el centro de otra polémica y esta vez el origen fue en la ciudad de Los Angeles, lugar donde se llevó a cabo los festejos de su cumpleaños 46 el pasado viernes 9 de junio.

Todo el despelote se ha formado luego que se publicaran unas imágenes del cumpleaños en donde aparecía una mesa con comida, en la que han utilizado a una mujer desnuda para que sea el ‘plato’ del shushi.

Para rematar, entre los invitados se encontraba su hija de 9 años, North. West permitió que se incluyera en el catering a una mujer desnuda recostada sobre una mesa y sobre su cuerpo yacían piezas de sushi para que cada quien pudiera servirse el típico plato japonés desde el cuerpo de la misma.

Aunque se trata de una costumbre asiática que remonta a mediados del siglo pasado y lleva por nombre nyotaimori o sushi corporal, desde el pensamiento occidental se identifica como una práctica altamente sexista, por lo que el rapero y empresario estadounidense recibió múltiples críticas en redes sociales, ya que también se apuntó sobre el hecho de que su hija estuviera allí presente.

Cabe destacar que en Japón se usaba este sistema como reclamo semi erótico para las casas de baños termales en poblaciones de montaña y se dice que el nyotaimori procede de otra práctica muy parecida que tiene sus orígenes en el periodo Edo, entre los años 1603 y 1867.

Kanye West included the Japanese practice Nyotaimori at his 46th birthday party last night, which involves serving sashimi or sushi off the naked body of a woman. pic.twitter.com/c2XdnoCd9n