Adele anunció su retiro temporal de la música

Adele, la famosa cantante británica, anunció su retiro temporal de la música durante su último concierto en Múnich, Alemania. La cantante confirmó que se tomará un largo descanso para enfocarse en su vida personal.

La artista británica se emocionó hasta las lágrimas frente a su audiencia en el concierto final en Alemania. El público la respaldó con un fuerte aplauso y palabras de apoyo. Adele mencionó que cumplirá con sus compromisos previamente agendados, que incluyen 10 conciertos en octubre y noviembre, así como su residencia en Las Vegas en The Colosseum del Caesars Palace con 'Weekends with Adele'.

Adele compartió que ha estado trabajando sin descanso durante casi tres años, lo cual ha sido el período más largo de su carrera y probablemente no se repetirá. En sus propias palabras, "He disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente es el más largo que actuaré nunca".

La cantante de 'Someone like you' anunció entre lágrimas que se retirará de la música por un "tiempo increíblemente largo" para descansar y disfrutar de su vida.

En sus palabras, "Después de eso no los veré por un tiempo increíblemente largo, los tendré en mi corazón durante todo mi descanso, solo necesito un descanso, he pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí, quiero vivirla ahora, los extrañaré terriblemente".

