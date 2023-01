¡Adiós! Carlos Villagrán dejará de interpretar a 'Kiko' tras 50 años

El reconocido actor de 78 años, Carlos Villagrán, quien durante 51 años ha interpretado en distintos escenarios a su personaje Kiko, ha decidido despedirse de él en una última gira que hará fuera de México.

Según se ha indicado, tendrá una gira por Estados Unidos y la ciudad de Phoenix será la última que verá así al personaje de Kiko.

“Será el mismo Kiko que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea Kiko, porque sería fraude para la gente. Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos, señaló el actor.

Aunque aseguró que está muy bien de salud, a sus 78 años sigue conservando la voz del personaje de Kiko, pero considera que es buen momento para decir adiós.

“Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”, relató

Villagrán indicó que usará su tiempo libre para viajar, ya que si bien conoce toda Latinoamérica y el Caribe por sus constantes giras, nunca ha tenido la oportunidad de conocer Europa. Además tiene pendiente un libro de memorias, que no terminó debido a la pandemia y su contagio de Covid-19. “Tenía ganas, pero no tenía energía”.