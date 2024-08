Aerosmith anuncia su retiro por los problemas de Steven Tyler

La legendaria banda americana Aerosmith no continuará con las giras aunque no se descarta que saquen nuevo material de estudio Steven Tyler.

El grupo ha decidido retirarse debido a los problemas vocales de su cantente, el carismático Steven Tyler, quien, pese a haberlo intentado todo, no ha logrado recuperar su capacidad para cantar y su característica y amplia voz tras la rotura de laringe que sufrió en septiembre de 2023.

Aunque todo apunta a una retirada definitiva, el propio Joe Perry, guitarrista de la banda, dejó abierta una puerta a publicar nuevo material de estudio que, se intuye, tienen guardado en un cajón, ya grabado.

En un comunicado, difundido a través de las redes sociales, el grupo de Boston se despide de sus fans haciendo un repaso a todos los años dorados que han vivido sobre un escenario de una punta del mundo a otra, acumulando millones de fans, su 'Ejército Azul', en todos los rincones del planeta.

Asimismo, y con gran pena, advierten de que todas las entradas vendidas para los conciertos que ya nunca serán, podrán ser devueltas con la total recuperación del dinero desembolsado.

"Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se haya convertido en parte de las suyas. En cada club, en cada gran gira y en momentos grandiosos e íntimos, nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas", indican.

Recalca: "Siempre hemos querido sorprenderlos cuando tocamos. Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar su voz como estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado. Tristemente, es evidente que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como una banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios".

"Estamos agradecidos más allá de las palabras por todos aquellos que estaban emocionados de acompañarnos en el camino una última vez. Agradecidos a nuestro experto equipo, a nuestro increíble grupo de trabajo y a los miles de talentosos que han hecho posibles nuestras históricas giras. Un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Toquen nuestra música en alto, ahora y siempre. Dream On ('Sigue soñando', en referencia a uno de sus mayores hits). Han hecho realidad nuestros sueños", puntualizaron.

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt