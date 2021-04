Agradece por la inspiración de vida que le dio una persona

Paul McDonald se recupera de su lesión de tendón de Aquiles, según recordó, ayer cumplió 37 días de haberse lesionado, y compartió en sus redes una historia de inspiración.

McDonald detalló que hace unos días, cerca del Hospital del Niño, vio a una persona que, sin bajarse del carro, preparaba una silla de rueda, para su sorpresa y lo que le llamó la atención, fue que la persona no contaba con sus piernasni tenía ayuda de otra persona para subirse en ella.

Publicidad

“Larga historia corta.... hace unos días estuve haciendo un mandado por el Hospital del Niño, en un momento se estacionó un carro enfrente de mí y luego de varios minutos vi como una persona, sin bajarse del carro, fue preparando una silla de ruedas y me llamó la atención como él mismo se subía en la silla, ya que no contaba con ninguna de sus dos piernas ni ayuda de otra persona. Les comparto esta historia porque cumplí 37 días de haberme lesionado el tendón de Aquiles. Una lesión que aunque es muy común, la experiencia para mi ha sido inesperada, dolorosa e incomoda. Todo un reto, físico y mental. Al ver a esa persona haciendo todo lo que hizo para bajarse del carro con fortaleza y de manera fluida, me sentí motivado para seguir adelante con ánimos y agradecido”, expresó Paul en su cuenta de Instagram.

Además agradeció a esta persona que hace referencia su escrito por la inspiración que le dio.