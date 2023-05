¡Ahora sí la deportan! Georgina le mete al 'twerking' con Papichulo

Georgina Rodríguez nuevamente ha activado las redes, sí, la pareja de Cristiano Ronaldo ha pasado de la bachata al twerking.

La famosa ha compartido este lunes en sus redes sociales un vídeo que ha dejado boquiabiertos a todos sus seguidores y que le puede traer problemas por estar Arabia Saudí, país bastante duro en la libertad de las mujeres.

Como recordarán hace unas semanas querían que deportaran al futbolista por tocarse los genitales.

Hace unos días veíamos a la modelo bailando bachata junto a una profesora que le estaba enseñando los pasos del baile. Ahora, Georgina Rodríguez se ha atrevido con el twerking y parece que a la pareja de Cristiano Ronaldo no se le da nada mal.

"Primera clase de twerk", ha escrito la influencer junto a un emoticono de un melocotón. En el vídeo Georgina aparece moviéndose al ritmo de Papi Chulo de la cantante panameña Lorna. Por su parte, su profesor anima constantemente a la modelo.

Georgina Rodríguez está a punto de alcanzar los 44 millones de seguidores en Instagram. La modelo e influencer puede presumir de ser la española más seguida en esta red social que rompe cada vez que sube una publicación.

Ronaldo girlfriend Georgina practising twerking with a Sam Smith lookalike in Saudi Arabia. I always knew this degenerate Argentinian was a bad influence on Ronaldo. I really hope Junior doesn’t end up becoming gay because of her pic.twitter.com/Kecpp3Qrgm