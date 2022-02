Akim afronta la pérdida de su padre

La tristeza tocó la puerta del artista panameño Eliazar Brown, mejor conocido como Akim, su padre falleció, y este lo recordó con algunas anécdotas.

El intérprete compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su padre, expresando que siempre se hizo la pregunta de ¿cómo sería el día que no pudiera verlo más?.

“Cómo sería el día cuando ya no pudiera recibir una llamada perdida tuya o una llamada corta diciéndome: Eliazar, llámame pa’trás que no tengo minutos... y yo diciéndote voy papi te voy a tirar una videollamada, y tu respondiéndome: Elia… ¿qué es eso de videollamada? Cómo se contesta eso?”, recordó Akim a su padre Carlos Ismael Brown Hansell.

El artista destacó a su progenitor como papá y amigo, quien fue una pieza clave en su adolescencia y quien lo aconsejó que siguiera los dictámenes de su corazón para decidir su futuro.

“Papá, yo lo amo bastante... tú que me hiciste sentir seguro de mi cuando en un momento dado estuve en duda si el fútbol o la música, me dijiste, ‘lo que dicte tu corazón hazlo’. Aún no sé cómo reaccionar a esto, pero así como te lo dije en vida, hoy lo recalcó! TE AMO PAPÁ, gracias por todo... DESCANSA EN PAZ PAPITO”, concluyó el “Pollo del mes”, ante la irreparable pérdida de su padre.