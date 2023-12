Alana Lliteras, ganadora de “Top Chef VIP”, revela sus secretos

La TV host e influencer mexicana Alana Lliteras, ganadora del “cuchillo de oro” a sus 19 años en el reality show culinario de Telemundo Internacional, Top Chef VIP releva tras su triunfo cuál fue la clave para lograrlo.

¿Su gran secreto? ¡Ser arriesgada en la cocina! Alana sorprendió a todos con su afán por experimentar con los sabores y su creatividad sin miedo al error. Una cocina única y mágica que se ganó la admiración de los jueces y el corazón de los fanáticos en el reality show que cautivó la atención de miles de fanáticos en toda Latinoamérica.

Para obtener el codiciado título de Top Chef VIP y el premio de $100,000 en efectivo, Alana Lliteras superó en la final a la primera actriz Laura Zapata, al creador de contenido y cantante colombiano Sebastián Villalobos y al cantautor de regional mexicano Germán Montero.

Ella le reveló a Crítica todo sobre su participación y lo que siente tras haber logrado el máximo galardón.

Bienvenida a Critica Panamá un gusto tenerte con nosotros, ¿Cómo te sientes al lograr este premio?

Creo que es algo que hasta me gustaría responder porque son como muchísimas emociones encontradas, en un momento así, entras como en shock, que no te lo crees; por otro lado, está la nostalgia de que se acabó el programa, ya no voy a estar conviviendo con mis compañeros, ya no voy a estar cocinando, por otro lado, obviamente, la felicidad enorme, la satisfacción de que todo el esfuerzo y los sacrificios valieron la pena. Entonces, es como un mix muy raro de muchos sentimientos, pero obviamente la felicidad sobresale ante todo de ellos.

¿Qué fue para ti lo más difícil durante esta experiencia para lograr llegar a obtener este súper resultado?

Uy, yo creo que lo más difícil de mi mente sí es la resistencia, es un programa muy lindo, pero las grabaciones son largas, la convivencia, pues con otras 20 personas, así como te puedes llevar muy bien con unos, pues te puedes encontrar con personalidades y edades diferentes en las cuales, de cierta manera, a veces chocan en ideas, formas de pensar, formas de ser, y yo soy una persona que odio los conflictos, entonces para mí lo que más me cuesta trabajo es eso, como a lo mejor encontrar, con opiniones encontradas con ciertas personas, digamos.

¿Cómo fue la experiencia tuya de compartir con tantas grandes estrellas y tantos grandes talentos en la cocina?

Fue súper lindo, obviamente digo, había justamente como lo mencionas, grandes personajes dentro de la competencia con trayectorias muy importantes y, por un lado, obviamente se siente la impotencia de pues dices, “wow, o sea, estoy al lado de estas personas”, al lado de Arturo Peniche, Gaby Spanic, pero por otro lado, pues me sentía súper orgullosa de poder a mis 20 años, estar, bueno, 19 en ese entonces, a mis 19 años poder estar compartiendo proyecto con personas, tan importantes y conocidos a nivel internacional. Y por otro lado, también súper agradecida con las personas con las que coincidí porque así como había grandes personajes, también te das cuenta de que conociéndolos eran grandes personas, que había grandes personas con grandes corazones muy lindos, que aunque a lo mejor tú los veas en la televisión, los conoces y pues son seres humanos al final del día y me llevo igual personas muy lindas que conocí y que agradezco de corazón.

En el marco de la competencia, ¿a quienes consideras tus rivales dentro o consideraste tus mayores rivales dentro de la competencia?

Yo creo que definitivamente Génesis es muy buena, Sebas también, bueno, Gaby también es muy buena, Arturo Peniche sabía mucho de cocina, pero sin duda si tuviera que escoger a 2 serían Génesis y Sebas.

¿Cuál fue para ti el momento más tenso, más fácil y más extraño?

Ante la competencia no hubo momento más fácil, yo creo que ninguno, cada reto tenía los ojos y mira que con esos tres Chefs así te pusieran cocinar un omelette, lo hacían difícil porque te iban a criticar hasta el más mínimo detalle. Entonces, el momento más fácil no existe el momento más feliz, podría decir, bueno, que recuerdo con mucho cariño, fue un reto en equipo cuando teníamos que cocinar sin electricidad, que nos tocó a todo el grupito juntos cocinamos y ganamos. Entonces, pues este triunfo compartido con amigos siempre me lo llevo en el corazón. El momento más tenso, Dios mío, Ay, pues yo creo que pues cualquiera de las varias peleas o encuentros que sucedieron con Laura Zapata; y el más extraño no me tocó a mí, pero el del mercado oscuro se me hizo, pues exótico, diferente y me hubiera gustado estar ahí.

¿Cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje que has adquirido en Top Chef VIP?

Yo creo que muchos pensarían que diríamos cocinar y sí se aprende muchísimo a la cocina, pero también creces muchísimo como persona y yo creo que el mayor aprendizaje fue a nivel personal, creer en mí de verdad. Yo entré al reality con muchas inseguridades y creo que la gente que me quería, confiaba más en mí que yo misma en mí, o sea, realmente me sentía como chiquita, como que decía, “no, pero es que imagínense otras personas llevan años de experiencia, ¿Cuántas veces han cocinado en su vida?, soy la más pequeña”; entonces fue un aprendizaje para mí misma decidir creer en mí y en que si podía, la edad nunca será un impedimento para lograr grandes cosas.

