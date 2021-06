Aldo Ranks también quedó 'enyardado' con El Chombo por sus regalías

El cantante urbano Aldo Ranks también habló de toda la polémica que se ha generado con El Chombo y adelantó que también tiene el mismo poblema, pero que más adelante se sabrá toda la verdad y Rodney Clark tendrá que explicar muchas cosas.

En una reciente entrevista realizada en una emisora de la localidad para el program Picante Radio Show, en el que estaban el productor Cristian Palma y DJ Luigi, el artista soltó todo lo que se había guardado y habló a calzón quitado del problemón con Clark y las polémicas por regalías que tiene con otros artistas desde hace mucho tiempo.

"Va a venir muchas cosas, cuando reviente eso, detrás de eso vendrán muchas cosas. No es algo que lo iba a hacer primero, pero esto viene desde hace rato. Cuando entras a la plataforma y buscas, encuentras 'Celebrando', 'Mueve mami', 'Morirán', pero vez que todo se lo está llevando una sola persona, hermano eso no es justo. Cuando me enteré de la noticia, dije, la correa va ha explotar completamente", dijo Aldo.

Recalca: "Hermano tú hicistes los ritmos, pero si los artistas no estuvieran, ibas a vender ritmos. Mira te diré como era el asunto, él agarraba producía, te daba una plata, pero tu derecho como compositor dónde está. Yo realmente tengo que averiguar y sentarme con un abogado para saber cuánto he perdido. De que hay plata la hay y se ha perdido".

Durante esta entrevista Cristian Palma le tiró un cifra de 100 mil dólares y Aldo afirmó que podría ser la cantidad que ha dejado de percibir este dinero de las regalías.

Dentro de sus confesiones, afirmó que la relación con El Chombo se rompió en México, esto tras una presentación en México para el futbolista Hugo Sánchez

No graba con pelaos de Panamá por falta de humildad

"Estos pelaos se crecen mucho y no respetan la historia, la fama se les sube a la cabeza y lo importante es mantener la humildad", esto fue lo que dijo Aldo respecto a su colaboración con un artista colombiano, y el hecho que no grabe con jóvenes panameños.

Según Aldo le falta humildad a algunos en estos momentos, incluso narra un hecho en la pasada Teletón cuando se encontró en los estacionamientos con un productor y artistas, que practicamente lo ignoraron sin decirle las buenas tardes o saludarlo.

Aldo Ranks asegura que ahora que está trabajando solo, además, detalla que le ha ido muy bien, aunque tiene que meterle más para que todo salga bien en sus producciones junto a LH y Mista Bombo.

Respecto a su salida de Panamá Music, fue en buenos términos.