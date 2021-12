Alec Balwin: 'No apreté el gatillo, nunca apuntaría un arma a alguien'

El actor Alec Baldwin ha concedido su primera entrevista oficial para explicar qué sucedió exactamente el pasado 21 de octubre y aseguró que no apretó el gatillo de la pistola que disparó una bala real y que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película 'Rust'.

"Bueno, el gatillo no se apretó. No apreté el gatillo", sostuvo Baldwin a la ABC en su primera entrevista tras la tragedia. "Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca", aseguró el actor en sus declaraciones al presentador George Stephanopoulos.

Baldwin fue abordado por cómo una bala real pudo haber llegado al set de rodaje, a lo que respondió que no tenía ni idea. "Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en la propiedad".

La conversación que el intérprete ha mantenido al respecto con el presentador del programa "Good Morning America" George Stephanopoulos duró en total una hora y veinte minutos, y su entrevistador ha reconocido que le sorprendió mucho la sinceridad con la que se expresó en todo momento a pesar de que sigue claramente "devastado" por la tragedia.

"Ha sido muy directo. Respondió a todas las preguntas. Habló de Halyna Hutchins, también de la reunión que mantuvo con su familia. Habló en detalle de lo que pasó en el set aquel día", ha afirmado Stephanopoulos en el mencionado matinal de la televisión estadounidense.

La entrevista será emitida mañana en la cadena ABC a las ocho de la tarde -hora del este- y estará disponible justo después en la plataforma Hulu.

Respecto al caso, los investigadores del estado de Nuevo México iniciaron este martes el registro de la empresa que suministró la munición y las armas para el rodaje del filme "Rust".

