Alejandra Guzmán acepta que está vieja y no se meterá más bisturí

La cantante Alejandra Guzmán llegó a sus 54 años de edad, sin embargo, a diferencia de otros artistas que lucha contra la vejez, ella ha decidido hacerlo con dignidad, e incluso a hacerse cirugías con menor frecuencia.

LEE TAMBIÉN: Exmánager de Ricky lo demanda por tres millones; le dice mala paga

Publicidad

La cantante reconoció "que le han caído muchos 20", luego de que en febrero de este año por fin la dieran de alta, a más de 10 años de distancia de que le inyectaran polímeros en los glúteos y eso dañara su salud.

"Quiero envejecer sabroso, estoy empezando a aceptar mis arrugas tranquila y contenta, tengo mucho que agradecerle a la vida. Mi carrera, mi salud, mi familia, son cosas que hoy valoro mucho", dijo.

Según Guzmán, le gustaría llegar en las mejores condiciones posibles a la edad de su madre, Silvia Pinal, quien tiene más de nueve décadas de vida.

“Vengo de una familia muy longeva, espero que Dios me dé vida. Quisiera vivir hasta que todo me funcione bien, no querría depender de otros. Me da orgullo ver a mi madre entera a sus 92 años; ver a mi padre (Enrique Guzmán), quien acaba de salir del COVID-19 con 79 años”, reconoció la artista.