Aleks Syntek tira al inodoro el álbum de Karol G y recibe críticas

El cantautor Aleks Syntek ha causado tremenda polémica tras arrojar al inodoro el nuevo disco de Karol G. Para todos los que siguen al artista, deben saber que hablarle de reguetón es como mentarle la madre o algo peor.

LEE TAMBIÉN: Eric del Castillo sufre accidente durante una pelea en una novela

Syntek ha expresado su repudio por este género; incluso ha pedido a las autoridades que se regule su reproducción, pues está completamente convencido que por los temas que se hablan en las canciones, esta música no puede ni debe ser escuchada por menores de edad. Pero, hasta ahora, todo se había quedado en simples declaraciones.

El intérprete de “Tú necesitas” fue más allá y dividió la opinión en redes sociales, al tirar al inodoro el disco más exitoso de una de las figuras más importantes de este movimiento, nada más y nada menos que “Mañana será bonito” de Karol G.

Esto ocurrió durante el último episodio de “El podcast +pedido”, conducido por Gabo Ramos, pues una de las dinámicas se trató de que Syntek calificará algunos álbumes y decidiera cuál podía formar parte de su colección personal y cuál tiraría al excusado.

“Dulce beat” de Belanova lo halagó. Luego llegó el turno de “XT4SIS” de Danna y aunque confesó que no es fan de la nueva música de la joven, aceptó guardarlo por la gran voz que posee.

El siguiente disco fue “Pies descalzos” de Shakira, que también ovacionó; aunque recalcó que la nueva música de la colombiana no es para nada de su agrado: “Esta es la Shakira que extrañamos, la que hacía letras bonitas, canciones bonitas, pero lo nuevo de ella no me hace muy feliz”, dijo.

Por último fue el álbum de la “Bichota” y aquí todo cambió, pues no le gustó para nada lo de ella.

Syntek reconoció que la colombiana es una de las figuras más queridas de la industria, pero aseguró que su música no es para alguien de su edad: “No me entra, no me identifico con las canciones... pero tendrán que entender que no es para mí”.

Karol no es la única figura contra la que Syntek ha critica, anteriormente también le dio palo Bad Bunny y aseguró que el trabajo del puertorriqueño no se le puede considerar como música.