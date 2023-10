Alex Dimension denuncia que lo agredieron en Los Ángeles

El conocido maquillista y polémico influencer panameño Alex Dimension, mismo que hace poco dijo que sería padre, expresó su molestia y pánico que vivió tras ser agredido en Los Ángeles, Estados Unidos.

"Me acaban de agarrar a golpes en un restaurante de comida de Armenia aquí en Los Ángeles solamente por lo que tenía puesto. A mí nunca me había pasado algo así en mi vida, en mi vida, ni viviendo en Panamá. Esto es lo peor que me ha pasado, a mí nunca me habían tocado"dijo con el rostro ensangrentado.

El maquillador panameño contó que cuando estaban en la mesa, un señor que estaba afuera del restaurante fumando le pregunta si es armenio a lo que él responde que no. Esto causó que le dijera que no fuera y luego se acercó para escupirlo.

En el altercado intervino un amigo que lo acompañaba y lo grabó, a lo que el sujeto procedió a quitarle el dispositivo. Este hecho terminó en agresiones físicas, algo que se puede notar en el video que Alex subió

"Esta es la realidad de las personas LGBT, incluso cuando vives en ciudades liberales, la homofobia, la agresión, la misoginia son cosas que nos afectan", puntualizó.

A través de sus stories detalló que interpuso una denuncia para que su agresor fuera arrestado.



