Alexa Chacón cuida su salud mental

La expresentadora y bloguera Alex Chacón habló de salud mental y de cómo hace para manejarla.

Las declaraciones de Chacón se dan luego de que un seguidor le preguntara, en el juego "qué quisieras saber de mí" de Instagram, sobre cómo cuida de su salud mental.

Alexa reconoce que es un trabajo en progreso y ha aprendido a perdonar sus fallas, que generalmente son de carácter. Ella tiene tres principios que le ayudan a cuidar su salud mental: siendo compasiva consigo misma, se habla mucho y se da tiempos.

"Soy una esquizofrenia total, sufro de overthinking, le meto mente a las cosas específicas. La terapia y el sanar me han ayudado a ir calmando esto, entonces me habló y me digo: ya pasará, todo está bien y me tocó el pecho mientras respiro”.

Añadió: "Sé lo que le hace bien a mi alma y me lo doy en cantidades industriales sin pensarlo, me ayuda mucho entrenar. Estoy feliz de haber vuelto al ejercicio".

Alexa se tomó un par de días para disfrutar a su novio, que vino a Panamá.

