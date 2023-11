Alexa superó uno de sus miedos

La expresentadora Alexa Chacón confesó que superó uno de sus miedos desde pequeña, tener aventuras en el monte o rodeada de naturaleza.

“Desde muy joven me he tenido respeto, miedo y aversión al monte. Nunca tuve quien me llevara a explorar de esta manera o me hiciera sentir en casa”, confesó.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Tavo Flores lanza ‘El Sapo’

Añadió: “Siempre, desde muy pequeña, me sentía incómoda o fuera de lugar. Eso continuó siendo adulta. Nunca hemos sido un grupo de amigos de vernos en la naturaleza. De la playa no pasamos… ¿acampar? Jamás en la vida”.

De acuerdo con Chaçón, todo ese trauma se reflejó en rechazar los planes que involucraban ir a la naturaleza o subir y bajar lomas. Por tal motivo, durante su participación en Panamá Race le costó mucho ese tema.

“Yo la pasé tan MAL en ese primer show que yo dije: ¡¿SE DAN CUENTA?! YO NO SIRVO PARA ESTO. La verdad es que mi turismo es de ciudad y disfruto un plan entregado al hedonismo: arte, comer y beber. Simple”, comentó.

Alexa visitó un lugar muy bonito en Belice, donde disfrutó de hermosos paisajes y hasta se bañó en una cascada.

Contenido Premium: 0