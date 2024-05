Alfanno pide que voten de corazón

Contenido Premium: 0

Omar alfanno está feliz por lo que está pasando en Panamá con esta fiesta electoral, en la que sale a votar a conciencia y con libertad, por lo que aconseja a los panameños no vender su futuro. Al compositor le emocionó ver muchos jóvenes en las urnas, por lo que pidió que voten de corazón. "Vamos a votar a conciencia, con libertad, esto no son países de oprimir mira cómo están los jóvenes aquí, cada quien que vote de corazón, pensando en la persona que creen que pueda ser presidente, diputado, todas esas cosas, de verdad estoy feliz con lo que está pasando en Panamá", aseveró el músico. Alfanno dejó saber que llegó emocionado a ejercer su voto, celebrando así la democracia, pues no en cualquier país del mundo se vive una fiesta como la que estamos viviendo en Panamá.