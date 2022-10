Alfredo Adame se opera tras golpiza y casi perder la vista en asalto

El actor y conductor Alfredo Adame se sometió a una operación tras recibiera tremenda puñera, esto luego que fuera agredido el pasado 28 de septiembre en las cercanías de su casa con graves lesiones en el rostro como resultado: cuatro fracturas en la cara y posible desprendimiento de retina.

“Hoy me operan”, anunció en un video de Instagram el actor y conductor Alfredo Adame.

Esta mañana, el famoso explicó que alrededor de las 8:30 horas entraría a una cirugía que ya no podía esperar para que le sean colocadas cuatro placas de titanio en su pómulo derecho para sanar las fracturas: “Me avisaron el viernes ya muy tarde, de emergencia. Entonces pues bueno, hoy me hacen la operación de estas placas de titanio en el pómulo derecho, les mando un saludo y si no contesto ya saben por qué es”.

También informó en otro contenido que se encontraba en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México; en el video se observa que está en la sala de Control de Cirugía Plástica.

Agrega que lo habían citado desde las 6:00 de la mañana y era imprescindible que se realizara este lunes, aunque él esperaba que fuera en tres semanas:

“Dicen que no se pueden arriesgar a que esta fisura (cerca del ojo), el daño se puede hacer mayor, no se pueden arriesgar, voy a entrar a esta cirugía, es de tres horas, seguramente me voy a quedar a dormir en el hospital”.

Previamente, había hablado del tema con una valoración con el oftalmólogo: “Tengo cuatro fracturas de la cara, una interior y tres afuera, posible desprendimiento de retina, ahí salió un video donde el tipo que me golpea por atrás con una piedra me estrella y me golpea, es una piedra que recoge y me la estrella en la cara”, relata.

Según su versión, la tarde del 28 de septiembre fue “víctima de unos malandros”, quienes presuntamente realizaron un “ajuste de cuentas” a las afueras de su domicilio: le dispararon a un hombre e hirieron en el hombro a la mujer que lo acompañaba.

Hace unos días se filtró un video de las agresiones que recibió, publicado por un reportero, a quien el actor denunció penalmente:

“Mis abogados ya presentaron una denuncia penal en contra de ‘c4jiménez’, que es un cuate de muy mala fama, que se sabe que trabaja con bandas y que chantajea gente por medio de los videos. No es periodista, no tiene cédula profesional, es un vago y nada más con eso les digo todo”, le dijo a medios mexicanos.