Álvaro Alvarado va por fuera y deja Medcom luego de 30 años

El reconocido periodista Álvaro Alvarado anunció su despedida definitiva de Medcom, esto luego de trabajar por 30 años en esta empresa y de18 meses de haberse retirado del noticiero de Telemetro Reporta.

Como recordarán, Alvarado seguía laborando en el canal en otros programas, sin embargo, esta vez decidió retirarse de manera definitiva.

"Por años construimos un puente de lealtad cotidiana; ustedes son parte irremplazable como conductor de programas de opinión, como orientador en medios de impensables tormentas discursivas, y en la que el termómetro de sus percepciones retroalimentan mis mensajes. Estoy convencido que de nada vale el papel de un comunicador si para los oídos receptivos no hay respuesta a sus inquietudes, sino nos encarnamos en nuestras respuestas las preguntas que ustedes haría, y creánme, a lo largo de todo este tiempo he disfrutado el placer de la comunicación efectiva y el saber que gozo de la credibilidad que ustedes me han dispensado", comentó en Twitter.

Recalca: “El mundo de la comunicación es dinámico y yo como periodista y empresario comparto el principio de ampliar horizontes con realizaciones enmarcadas en nuevos proyectos profesionales”, dijo.

Álvaro señaló que se lleva una enorme herencia, contactos y agradecimientos de muchos amigos y conocidos, además, “deben saber que ese activo también les pertenece, que en el futuro inmediato o el mediato, Álvaro Alvarado estará a disposición de la verdad, de la orientación y del mensaje puntual, porque los que elegimos esta profesión vamos con ellas hasta el final de nuestas vidas”.

“Esta no es una despedida ni un adiós, pueden estar seguros que seguiremos haciendo ese periodismo, que intenta provocar cambios en la sociedad a través de la denuncia y la búsqueda de la verdad. El ejercicio pleno del periodismo debe permitir que todos en una sociedad tengan la oportunidad de expresar con responsabilidad sus ideas y opiniones y en ese camino siempre me encontrarán”, sentenció.

Tras la publicación de este tuit, el famoso ha recibido muchos mensajes de apoyo en sus redes sociales y algunos le han pedido que busque otro lugar para seguir con su carrera.

