Amaia Montero sale del hospital con miedo y evadiendo a los medios

Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos, la cantante española, Amaia Montero, ha sido dada de alta del Hospital Beata María Ana de Madrid.

Montero, exvocalista de La oreja de Van Gogh, fue hospitalizada a mediados de este mes de julio por complicaciones derivadas a una cirugía en la mano, causando gran preocupación entre sus fans. Sin embargo, ahora que ya se encuentra en casa y bajo el cuidado de su madre, podrá continuar con el proceso de recuperación.

Según medios españoles, la artista de 46 años abandonó la clínica la tarde del pasado jueves, y para evitar ser fotografiada por los paparazzis que ya la esperaban, decidió salir por la una de las puertas traseras, logrando pasar por desapercibida.

Se reveló que intentaron ponerse en contacto con la hermana de Amaia, Idoia, y aunque agradeció a los fans y a la prensa por todos los mensajes de cariño que recibieron, pidió respeto para la cantante y para toda su familia durante estos difíciles momentos y se negó a dar más detalles sobre el estado de salud.

Por ahora se sabe sobre la salud de Montero es muy poco, salvo que fue intervenida por un corte en una de sus manos y ahora se encuentra recuperándose al lado de su familia.

No es la primera vez que la cantante enciende las alarmas sobre su salud, cabe recordar que en octubre de 2022 publicó una preocupante fotografía en la lucía irreconocible y junto a un mensaje que causó gran preocupación: “Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Su círculo más cercano negó que la imagen se tratara de algún tipo de publicidad o estrategia para acaparar los reflectores, por el contrario aseguraron que se sorprendieron y que Montero estaba atravesando por un difícil estado, declaraciones que después confirmó su hermana.

Desde entonces, Amaia se encuentra completamente desaparecida del ojo público y las redes sociales.

