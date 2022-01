Amanda Díaz todavía no cree lo de su boda, no ha planeado nada

La presentadora Amanda Díaz aún no sale del asombro que ya es una mujer comprometida y se casará con el amor de su vida, Mario Fonseca.

Recordemos que la semana pasada, la pareja estuvo de viaje en Colombia y fue ahí donde su novio le propuso matrimonio, delante de sus amigos.

Ayer, Amanda conversó con sus seguidores sobre el tema, y dijo que todavía no se lo cree, pues en ese momento quedó en shock de la impresión.

“Todavía no me lo creo, veo el anillo y es dizque holly molly. Feliz, contenta, plena, emocionada, enamorada,flotando... Estoy no sé, no me creo nada”, dijo Díaz.

Por otro lado, comentó que todavía no ha decido fecha para este gran momento, esto al ser preguntada si será este o el otro año la unión. Además, mencionó que todavía no han hablado de lugar para la ceremonia.

“No sé, no nos hemos sentado seriamente a definir nada... Ideas tenemos de qué queremos hacer, pero por ahora estamos disfrutando el momento del compromiso”, expresó la locutora.

Destacó que sus padres y amigos si estaban enterados de la propuesta, y que ella era la única que no sabía.

En tanto, confesó que como toda mujer desea tener hijos en el futuro.

Contó un poco de su historia de amor y de cómo se conocieron.

“Mario y yo nos conocimos en el 2009 y desde entonces nos gustamos, pero las cosas simplemente no funcionaron. Hace 6 años decidimos regresar y dejarnos de awebazones y decidimos estar juntos... Fue una decisión de ambos y todo fluyó bien. Nos respetamos, nos amamos, nos comunicamos, valoramos el uno al otro, y decidimos estar juntos”, señaló Amanda.

Por último, comentó que como a ellos les gusta la fiesta, de seguro su boda será un tremendo rumbón.